В Італії забито один із найшвидших голів в історії футболу: відео «швидкостріла»

34-річний футболіст Джоаккіно Джардіна, незважаючи на те, що виступає в клубі нижчої італійської ліги «Мазарезе», вписав своє ім'я в історію футболу країни.

У матчі п'ятого італійського дивізіону між «Мазарезе» та «Ніссою» капітан господарів після стартового свистка арбітра розбігся та прямим ударом із позначки у центральному колі закинув м'яча під поперечину за комірець голкіперу. На те, щоб перетнути лінію воріт, м'ячу знадобилося 3,81 секунди!

Тим самим Джардіна встановив рекорд Італії, перевершивши попереднє досягнення футболіста «Мілана» Рафаела Леао, який забив у ворота «Сассуоло» на 6,76 секунді у 2020 році.

А ось до звання найшвидшого голу в історії футболу Джоаккіно трохи не дотягнув — таким у Книзі рекордів Гіннесса вважається м'яч, забитий у 1995-му форвардом команди «Аделаїда Сіті» Дам'єном Морі на 3,68 секунді матчу чемпіонату Австралії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст із ампутованою ногою забив феноменальний гол у падінні через себе.

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