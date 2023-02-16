«Божевільний план Медведчука»: Данилов заявив, що у путіна думають про створення «двох Україн»

Секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов, як раніше й керівник української розвідки Кирило Буданов, заявив, що в росії хочуть реалізувати в України так званий «корейський варіант».

«В кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план „Б“, коли будуть робити так звану „другу Україну“. Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник», — зазначив він в інтерв'ю ВВС.

Нагадаємо, що кум путіна, звинувачений в Україні у держзраді, якого обміняли на українських захисників Маріуполя, нещодавно опублікував статтю в російській пресі, в якій заявляв, що «всередині самої України з 1991-го існували дві країни — антиросія та Україна як ще одна росія»: «Одна без росії себе не мислить, інша не мислить себе з росією».

На думку секретаря Радбезу, Медведчук та окремі проросійські політики та експерти в Україні будуть «давати пропозицію про створення двох країн». Він вважає, що рф поставила за мету повністю окупувати Донецьку та Луганську область і разом з сухопутним коридором до Криму реалізувати «корейський варіант» для України.

«В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу „ОПЗЖ“ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні», — сказав він та додав, що ідеєю «двох Україн» займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року. «Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за кулісами і смикає за нитки», — зазначив секретар Олексій Данілов.

Нагадаємо, що секретар Радбезу не виключив масштабні ракетні удари по Україні у річницю широкомасштабного російського вторгнення.

Фото зі сторінки Олексія Данілова у соцмережах

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