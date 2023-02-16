Візажистка Тетяна Бойко: «Термін придатності рідкої та кремоподібної декоративної косметики, як правило, менший, ніж сухої»

Не за горами весна. На думку багатьох психологів, саме цієї пори року жінки прагнуть до вдосконалення свого образу. Хтось має намір змінити зачіску, хтось приділяє більше часу спорту, щоб скинути зайві кілограми. Невід'ємна частина образу — якісний макіяж. Він робить жінку впевненішою у собі, а це так важливо. Але навчитися робити його не так просто, як іноді здається. Адже кожна з нас має свої особливості шкіри та форми обличчя.

Як зрозуміти, яка декоративна косметика вам підійде, а яка ні? Як правильно наносити її? Про це «ФАКТИ» розпитали відому українську візажистку та б'юті-блогерку, засновницю та викладачку онлайн-школи макіяжу Тетяну Бойко, якій довіряли свої обличчя Інгрід, Патрісія Каас та інші знаменитості.

«Тональний крем не має бути надто жирним»

- Тетяно, які текстури пудри, рум'ян, тіней краще виглядають на шкірі: рідкі чи сухі? І як декоративну косметику використати правильно?

- Для стійкості макіяжу рідкі та кремоподібні засоби потрібно припудрювати. Наносяться вони на нерухомі зони обличчя (у кожної людини визначаються індивідуально), на рухомих ділянках такі засоби без фіксації пудрою скочуватимуться. Жирні засоби дають відблиски, навіть якщо не містять перламутр, а значить, створюють додатковий обсяг. Це також необхідно враховувати. Жирні та кремоподібні засоби підкреслюють рельєф будови обличчя, наприклад, можуть виділяти мішки під очима. До речі, такий результат створюють і перламутрові текстури. Кремоподібні рум'яна раджу використовувати лише в тому випадку, якщо тон обличчя ідеальний.

— Які критерії якості рідких та кремоподібних засобів?

-- Вони можуть вбиратися в шкіру, тому їхній склад має бути бездоганним, також звертайте увагу на термін придатності — у цієї декоративної косметики, як правило, він менший, ніж у сухої. Звісно, від якості декоративної косметики залежить і якість макіяжу. Тональний крем не повинен бути занадто жирним, тому що при розширенні пір потрібно більше пудри для закріплення макіяжу, що може створити ефект «маски». З цієї ж причини не повинен бути занадто жирним коректор.

«Вважаю за краще помади зі злегка зволожуючим ефектом»

— Як правильно підібрати текстуру помади чи блиску для губ?

- Чим жирніша текстура, тим менш стійкий ефект. При використанні жирної помади варто залишати сухий контур. Раджу не використовувати жирні засоби для губ у яскравому чи темному кольорі та не робити ставку на моделювання ними форми.

— Чи варто замість рідких рум'ян використовувати помаду?

- На мою думку, це можна робити лише у виняткових випадках.

— Які лайфхаки ви застосовуєте у макіяжі для себе?

- Я використовую переважно сухі матові текстури без перламутру, а жирні чи кремоподібні наношу пальцями лише у певних зонах. Зона мімічних зморшок у очей протипоказана для використання тонального крему та коректора. На завершення макіяжу раджу нанести в цю ділянку лише зволожуючий крем. Сухі засоби більш надійні для створення стійкого макіяжу, а за рахунок того, що вони менше виблискують, не підкреслюватимуть рельєфних недоліків шкіри та будови обличчя. Помади віддаю перевагу зі злегка зволожуючим ефектом. Жирну помаду чи бальзам наношу лише у зону змикання губ.

Нагадаємо, як японкам вдається «зберігати вічну молодість».

Фото з альбому Тетяни Бойко

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