Українська нація вже десять місяців поспіль дивує світ своєю стійкістю та незламністю. Бо життя не зупиняється ані на мить. Ніхто не відбере у нас це право. Попри всі негаразди та намагання росіян залишити нас без світла, ми навчилися виживати у надскладних умовах — готувати їжу без електрики, гуляти в парку після відбію тривог, купувати подарунки до свят, ходити на роботу, а також робити зачіски та манікюр. До речі, починаючи з вересня 2022 року, українки почали шукати косметологічні послуги в інтернеті практично так само жваво, як і до початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це свідчать результати дослідження цифрового консалтингового агентства «Ольшанський та Партнери». Тобто у другому півріччі 2022 року українки вже шукали косметологічні послуги у середньому 140 тис. разів на місяць — практично на рівні літа 2021 року.

«Краса, як відомо, збереже світ. Усього два місяці знадобилося українським жінкам, аби оговтатися від потрясіння та згадати про неї, тобто, про себе. Адже українки неймовірні: міцні духом, витривалі, стійкі, а водночас, надзвичайно красиві», — каже СBDO цифрового консалтингового агентства «Ольшанський та Партнери» Ганна Артеменко.

В агентстві також звернули увагу на ще один цікавий період різкого відновлення попиту після потужного просідання, який стався у березні 2020 року. Саме на цей час припав перший карантин через пандемію СOVID-19. І за ним слідувало стрімке зростання попиту на косметологічні послуги вже наступного місяця — а це підтверджую цікаве припущення, що падіння попиту на індустрію краси в Україні не триває довше місяця.

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