«Убийте мене тут, але я куритиму»: гола росіянка влаштувала скандал на борту літака

В росії, яка розв'язала криваву війну проти України, пасажирка рейсу «Аерофлоту» Ставрополь — Москва влаштувала екстремальний стриптиз у літаку. Вона палила в туалеті, роздяглася догола і почала ломитися до пілотів, кричачи, що всі помруть. Потім покусала бортпровідника, а решту польоту провела в наручниках, повідомляє Telegram-канал Mash.

«Прямо у зоні турбулентності Ользі (ім'я змінено) захотілося покурити. Для цього вона закрилася у туалеті, але бортпровіднику не сподобався запах диму. Він зробив зауваження, від якого Ольга затряслася разом із літаком. Негайно оголила груди, стала кричати, що всі пасажири під загрозою і заради порятунку їй потрібно в кабіну пілотів. А коли стюард почав її відтягувати — вчепилася йому зубами просто в плече. У результаті за допомогою пасажирів бізнес-класу жінку вдалося одягнути: спершу в ліфчик, потім у пластмасові наручники. У них вона й провела решту польоту. Під наглядом відомого телевізійного лікаря, який (раптово) теж летів до столиці», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Неадекватна росіянка також сильно лаялася.

«Ну я вже знаю, до психлікарні чи до в'язниці потраплю. Але взагалі хочу до пілота. Я сказала відійдіть від мене. Убийте мене тут, але я куритиму. Вбийте. Відчепись. Відчепись. Відчепись. Відчепись. Відчепись. Іди. Іди, сказала. Іди. Мені насрати на тебе. Відчепіться, не чіпайте мене! Не торкайтеся. Не чіпай. Насрати мені на тебе. Насрати мені, хто ти такий», — кричала вона при спробі її вгамувати.

Відео інциденту дивіться за посиланням.

У соцмережах активно коментують цю поведінку громадянки рф.

Як писали «ФАКТИ», неадекватна поведінка росіян іноді стає причиною рукоприкладства стосовно них з боку представників цивілізованих народів. Так, влітку в турецькій Аланії поляки побили туристів з рф за відмову визнати провину своєї країни в розв'язуванні війни і звірств, які творять росіяни в Україні.

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