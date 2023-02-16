Відмивання чи кохання: великі статки ексдружини путіна та її нового чоловіка поза санкціями ЄС

Колишня дружина диктатора-вбивці Людмила Очеретна терміново продає дві квартири в елітному житловому комплексі в іспанській Марбельї. Про це повідомляє El Confidencial. Наразі дві іспанські квартири належать нинішньому чоловікові Очеретної — Артуру Очеретному. Колишня дружина російського президента накопичила величезні статки по всій Європі за допомогою грошей сумнівного походження.

Людмила Олександрівна вийшла заміж за Артура Очеретного, чоловіка молодшого її на 21 рік, якого преса охрестила любителем триатлону. Одночасно з одруженням у 2015 році, яке відбулося з благословення путіна, почали з'являтися мільйони євро, що дозволило новій парі накопичити багаті маєтки, розкидані по всій Європі, пише видання.

Серед нерухомості виділяються два будинки, розташовані в Марбельї, згідно з розслідуванням Politico, які можуть відкрити їм двері для отримання посвідки на проживання в Іспанії. З моменту вторгнення в Україну сотні людей потрапили під санкції за підозрою в поширенні про-військової пропаганди, забезпеченні джерел доходу для Кремля або приховуванні особистих статків путіна. Великобританія включила Очеретних до свого санкційного списку, але на сьогоднішній день подружжя залишається поза санкціями ЄС, що дозволяє їм продати майно, щоб уникнути заморожування. Хоча немає жодних публічних доказів того, що вони отримали свої статки і майно незаконним шляхом, вартість будинків значно перевищує їхні відомі джерела доходу.

Ім'я Артура Очеретного вперше стало відомим у січні 2016 року, коли сайт «Собеседник» виявив, що квартира, яка належить родині путіних з 1995 року, була передана в липні 2015 року Людмилі Олександрівні Очеретній, жінці з тим же ім'ям і місцем народження, що і у Людмили Шкребньової-путіної. Артур Очеретний є директором Центру розвитку міжособистісних комунікацій, фонду, створеного президентом путіним для просування російської мови. Фонд розташований у будівлі в центрі Москви, яку придбав уряд путіна. Розташована в п'яти хвилинах ходьби від Кремля, нерухомість тепер приносить мільйони євро орендної плати, які йдуть безпосередньо компанії, зареєстрованій на її дівоче прізвище Шкребньова, згідно з розслідуванням Reuters.

Коли колишня дружина путіна почала зустрічатися з Артуром Очеретним, він купив розкішну історичну віллу в стилі арт-деко під назвою Souzanna на атлантичному узбережжі Франції за п'ять мільйонів євро. Купівля відбулася в грудні 2013 року, всього через півроку після розлучення путіної з російським президентом. Нові власники вирішили майже повністю переобладнати віллу, навіть давши їй нову назву — Reverie.

В останні десятиліття Марбелья стала магнітом для російських грошей. З 2013 року іспанське законодавство надає посвідку на проживання тим, хто інвестує щонайменше 500 000 євро у нерухомість на території Іспанії. Видання El Confidencial зв'язалось з Міністерством закордонних справ, щоб з'ясувати, чи подавали колишня дружина путіна і її новий чоловік заяву на отримання посвідки на проживання, але отримало відповідь, що «з міркувань захисту даних ми не можемо надати вам цю інформацію».

Більше того, у 2015 році Артур Очеретний купив розкішну квартиру вартістю 3 мільйони євро в Давосі, де проходить щорічний Всесвітній економічний форум. Як зазначає Politico, сам факт того, що Артур Очеретний зміг купити квартиру в Швейцарії, є незвичайним, оскільки швейцарське законодавство обмежує іноземців у придбанні житла, за винятком обмеженого набору обставин, таких як будинок для відпочинку — як у цьому випадку — або якщо вони можуть довести, що вони працюють і живуть у Швейцарії.

У червні минулого року швейцарський банківський гігант Credit Suisse, який побудував і володів житловим комплексом «Ocheretny», був оштрафований на суму близько двох мільйонів євро за те, що дозволив торговцям кокаїном відмивати гроші через свої рахунки в період між 2007 і 2008 роками. У березні минулого року швейцарські ЗМІ повідомили, що банк попросив своїх інвесторів знищити документи, пов'язані з яхтами олігархів. Credit Suisse заперечує ці звинувачення.

Після вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року США, ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти сотень людей, пов'язаних із Кремлем. Однак немає єдиної думки щодо того, хто саме має бути включений до цього списку. Згідно з аналізом Brookings Sanctions Tracker, станом на вересень минулого року лише 639 фізичних та юридичних осіб були піддані санкціям цих країн. До них належать дві дочки путіна і його колишня дружина, а також імовірна подруга російського президента, гімнастка Кабаєва, але не Очеретний. Колишня дружина путіна була піддана санкціям у травні минулого року Великобританією в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб «завдати удару по фінансовій мережі путіна», але ЄС і США поки що не включили до списку ні її, ні її нового чоловіка.

Фонд боротьби з корупцією та український уряд закликають включити родину Очеретних до санкційного списку.

Нагадаємо, що Єврокомісія офіційно представила десятий пакет найжорсткіших санкцій проти рф та ірану.

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