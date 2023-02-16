Вийде смачною та ароматною, як з печі: готуємо правильне тісто для неаполітанської піци

Ні для кого не секрет, що те, наскільки смачною вийде піца, значною мірою залежить від тіста. Кулінарка Тетяна Петришина поділилась рецептом, який точно стане вашим улюбленим.

Інгредієнти на дві піци діаметром 23 см: Вода тепла — 250 мл

Борошно просіяне — 400 г (максимум)

Дріжджі сухі — 2.5/ 3 г

Сіль — 1 ч.л. (7 г)

Цукор — 0.5 ч.л.

Олія — 1 ст.л.

Приготування:

Розведіть дріжджі у воді до повного розчинення, додайте цукор, олію. Додайте 1/3 борошна, все перемішайте. Тоді додайте сіль, перемішуючи тісто, додайте борошно, що залишилося.

Головне — правильно вимісити тісто. Вимішуйте тісто до того часу, поки воно не відставатиме від рук, і воно не має бути надто щільним. Тісто підкатати в кулю, покласти в форму, змащену олією, зверху також змастити олією, щільно закрити харчовою плівкою. Залишити на 1 годину при кімнатній температурі. Поділити тісто на дві частини, підкатати добре в кульки, зложити у форму змащену олією, вкрити плівкою, поставити в холодильник на ніч, а ще краще на добу. Таке тісто може стояти 2−3 доби, після холодної ферментації тісто ще краще та смачніше.

Вийняти тісто з холодильника за 40 хв до випікання піци. Формуємо піцу руками, розтягуючи на столі, робимо бортики, акуратно, легенько, щоб всі бульбашки збереглися всередині тіста (добре присипати стіл борошном). Кладемо заготівлю на пергамент, пергамент на дощечку, що виконує роль лопатки, з неї дуже зручно перекладати на деко від духовки.

Начинка за смаком. Випікати в заздалегідь розігрітій духовці до 250 С, 7−8 хв (нагрівати духовку не менше 15 хв) Якщо маєте камінь для піци, то його слід нагрівати разом з духовкою.

Нагадаємо рецепт «турецької піци» від Людмили Борщ, адже спробувавши її раз, будете готувати щодня.

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