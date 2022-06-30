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«Турецька піца»: страва, яка підкорила мільйони сердець — спробувавши її раз, хочеться готувати щодня (відео)

19:22 30 червня 2022
турецька піца

Популярна блогерка Людмила Борщ, відома майстриня страв домашнього приготування, не встояла перед чарівністю турецької вуличної їжі.

Як відомо, турецька кухня вважається незвичайною, оригінальною та надзвичайно смачною.

Блогерка зізнається, що піца по-турецьки підкорила її з першого шматочка, попри те, що продукти для її приготування потрібні найпростіші.

«Результат перевершує всі очікування!» — запевняє блогерка.

Для приготування «турецької піци» знадобляться:
Борошно 280 р.
Дріжджі сухі 5 г.
Цукор 1 ст.
Сіль 1 ч. л.
Рослинна олія 3 ст.
Вода 130мл.

Начинка
Помідор 1шт.
Цибуля 1 шт.
Перець 1 шт.
Перець гострий
Фарш 250 г
Часник
Паприка
Цибуля зелена

А процес приготування блогерка показала на відео. Перегляньте його, і можливо, у вас також виникне бажання пригостити близьких такою смакотою.

Нагадаємо, раніше блогерка розповіла, чим можна замінити піцу, коли немає часу її готувати.

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