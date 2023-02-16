У Голій Пристані окупанти шантажують «незгодних» депортацією до росії, а в Маріуполі «мобілізують» бомжів та наркоманів, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог поки що не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один — по позиції зенітно-ракетного комплексу.

«Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти загарбників», — йдеться у повідомленні.

Там також повідомили про посилення тиску окупантів на місцеве населеня.

«Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня цього року, буде депортовано до росії. В тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі російські загарбники проводять заходи з „мобілізації“ окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», 16 лютого Україна провела черговий обмін полоненими. Додому повернулися, зокрема, понад 60 захисників «Азовсталі».

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