Ветеранам війни, які отримали інвалідність, виплатять по 16 тисяч гривень: як оформити виплату

В Україні, де триває повномасштабна агресія рф, ветерани з інвалідністю можуть отримати по 16 тисяч гривень. Відповідний проєкт від Червоного Хреста та Мінветеранів вже стартував, повідомляє СОЦІАЛКА.UA.

Так, йдеться про виплати в розмірі 4000 грн на місяць протягом 4 місяців, незалежно від отримання військовим інших видів допомоги.

Допомогу надаватимуть особам з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Дані необхідні для подання заявки на отримання виплат: електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису; міжнародний номер банківського рахунку (IBAN); контактний номер телефону.

Як писали «ФАКТИ», в Києві учасникам територіальної оборони серед киян виділять одноразові виплати з бюджету Києва. Так, кожен доброволець територіальної оборони Києва зможе отримати одноразову матеріальну допомогу від міста у розмірі до 10 тисяч гривень.

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