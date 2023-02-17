Мінус 800 окупантів, 16 артсистем і 14 крилатих ракет: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Сили оборони України збільшили добову кількість ліквідованих в Україні солдат країни-окупанта — протягом доби 16 лютого цифра втрат ворога склала близько 800 осіб.

Таким чином, в українській землі вже полягли 141 260 загарбників, підрахували українські захисники.

Також за добу було знищено ще 2 танки, 3 ББМ, 16 (!) артилерійських систем, а Силам протиповітряної оборони вдалося збити 14 балістичних ракет, які ворог використав для атак на критичну інфраструктуру України напередодні.

В цілому протягом минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, при цьому п'ять з них, перероблені ЗКР С-300, буди використані для завдання ударів по Харкову. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Серед цивільного населення є загиблі й поранені, констатують у Генеральному штабі.

Свої основні наземні сили ворог нині зосереджує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, де веде штурмові дії.

Але підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка — Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

В той же час аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що представники окупаційної армії намагаються просунутися на Донбасі, отримуючи підтримку від бойової авіації, а завдаючи масованих ракетних ударів по Україні — намагаються відволікати увагу, аби здійснювати наземні прориви. Так ворог отримав частковий успіх поблизу Сватового та Кремінної, а ще посилив розвідку на Херсонщині уздовж берега Дніпра.

При цьому, як підкреслюють спеціалісти, основні зусилля кремль усе ще кидає на східний напрямок, найбільше будучи зацікавленим у встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Також окупанти вкотре активізувалися на кордонах Харківщини. Згідно з деякими даними, росіяни могли просунутися в кількох селах Харківської області, загалом ведучи бої в районі Сватового (Луганщина) — на відстані 50+ км. Крім того противник, імовірно, готується до наступу на іншому напрямку.

Нагадаємо, в ЗСУ готуються до протидії новим загрозам з боку ворога, який може спробувати перейти у наступ з неочікуваних напрямків на річницю свого вторгнення в Україну.

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