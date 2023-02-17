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Події

Водій пробив головою лобове скло: під Києвом сталася жахлива ДТП

9:22 17 лютого 2023
На місці ДТП

У п'ятницю, 17 лютого, на Київщині сталася моторошна ДТП — легковик зіштовхнувся з маршрутним автобусом.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Уточнюється, що аварія сталася вранці на перехресті однієї із вулиць села Святопетрівського, що знаходиться у Бучанському районі, Київської області. Повідомляється, що легковик марки Volkswagen протаранив маршрутний автобус. Водій автівки не скористався ременями безпеки і головою пробив лобове скло.

За попередніми даними, є загиблі — ймовірно, це і є кермувальник легковика.

Нагадаємо, раніше ДТП з потерпілим сталося на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Оліївка.

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