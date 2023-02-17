Компенсацію за зруйноване ворогом житло видаватимуть не всім: що відомо

Ворожі обстріли привели до того, що житло багатьох українців практично знищено. Проте держава вже збирається компенсувати бодай матеріальні втрати.

Проте, є декілька категорій українців, які ці компенсації навряд чи отримають. З такою пропозицією виступив комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку.

З його подачі в Раді було зареєстровано законопроєкті № 7198, який пропонує позбавляти права на компенсацію осібам, щодо яких запроваджено санкції Радою національної безпеки та оборони.

Згідно з документом отримувачами компенсації не можуть бути:

особи, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини Кримінального кодексу України (державна зрада та ін.);

спадкоємці щодо пошкоджених/знищених об’єктів нерухомого майна, які належали за життя спадкодавцям, визначеним пунктами 1 і 2 цієї частини.

Нагадаємо, днями у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надали роз'яснення щодо порядку заповнення заявки на отримання грошової компенсації за зруйноване або пошкоджене житло.

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