Ранок «з вогником»: у російському Магадані згорів склад з вантажівками
В росії, армія якої веде загарбницьку війну в Україні, тривають міжрегіональні змагання під гаслом «ні дня без пожежі». В п'ятницю, 17 лютого, дійшла черга і до міста-порту Магадан на північному сході росії. Там спалахнула масштабна пожежа на складі з вантажною технікою.
Про це повідомили російські агенції.
За їх даними, вогонь охопив 600 квадратних метрів. За попередньою інформацією, на складі були вантажівки, які повністю згоріли.
"Як повідомили у МНС, вогнем охоплено близько 600 квадратних метрів території. Власник складу розповів, що там перебували вантажівки, які згоріли", - йдеться у повідомленні.
Також подію прокоментував заступник очільника МВС України Антон Геращенко, який дотепно написав про "ранок з вогником".
Нагадаємо, що вранці 17 лютого фейкова «влада» тимчасово окупованого Севастополя заявила про атаку невідомого безпілотника на Балаклавську ТЕС.158
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