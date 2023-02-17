Ранок «з вогником»: у російському Магадані згорів склад з вантажівками

В росії, армія якої веде загарбницьку війну в Україні, тривають міжрегіональні змагання під гаслом «ні дня без пожежі». В п'ятницю, 17 лютого, дійшла черга і до міста-порту Магадан на північному сході росії. Там спалахнула масштабна пожежа на складі з вантажною технікою.

Про це повідомили російські агенції.

За їх даними, вогонь охопив 600 квадратних метрів. За попередньою інформацією, на складі були вантажівки, які повністю згоріли.

"Як повідомили у МНС, вогнем охоплено близько 600 квадратних метрів території. Власник складу розповів, що там перебували вантажівки, які згоріли", - йдеться у повідомленні.

Також подію прокоментував заступник очільника МВС України Антон Геращенко, який дотепно написав про "ранок з вогником".

Нагадаємо, що вранці 17 лютого фейкова «влада» тимчасово окупованого Севастополя заявила про атаку невідомого безпілотника на Балаклавську ТЕС.

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