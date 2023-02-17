Чим більше, тим краще: в ще одній області запропонували «вірний спосіб» задарма отримати 25 тисяч грн

Після того, як на Прикарпатті запровадили нову додаткову допомогу при народженні дитини, ініціативу підхопили і на Черкащині. Згідно з рішенням міської ради Черкас, більшість родин отримуватимуть разові виплати у розмірі 25 тисяч гривень. Водночас якщо хтось з батьків є військовим, то розмір допомоги становитиме вже 50 тисяч гривень.

Право на отримання міської грошової допомоги при народженні дитини мають сім’ї, у яких діти народилися з 1 січня 2023 року. Грошова допомога надається одному з батьків дитини, опікуну, усиновлювачу, який постійно проживає з дитиною, та який був зареєстрований у Черкасах не пізніше, ніж 12 календарних місяців, що передують місяцю народження дитини, а для ВПО — не менше 9 місяців, йдеться у статті місцевого видання.

У разі народження двох і більше дітей одночасно грошова допомога виплачується на кожну дитину.

У разі народження дитини після 1 січня 2023 року особам, які отримали одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка», передбачену міською програмою соціальної підтримки сімей на 2021−25 роки, грошова допомога виплачується у трохи меншому розмірі — 22,2 тисячі гривень (виключення складають представники соціально захищених категорій).

Водночас передбачено і право сімей, у яких народилися діти після 1 січня 2023 року, отримувати одноразову матеріальну допомогу «пакунок малюка». Умовою є постійне проживання одного з батьків з дитиною в Черкасах. Отримати натуральну допомогу один з батьків дитини може впродовж 9 місяців з дати народження дитини, звернувшись до департаменту із заявою та відповідним переліком документів.

Нагадаємо, на початку року в Україні стартувала третя хвиля благодійного проєкту від фонду BGV Charity Fund за підтримки німецьких партнерів, в рамках якої 10 тисяч молодих батьків зможуть отримати благодійні бебі-бокси на загальну суму понад 1 млн євро.

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