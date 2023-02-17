В Україні змінили порядок грошової допомоги родинам загиблих військових: як отримати одноразову виплату

В Міністерстві оборони прийняли рішення про зміну порядку отримання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє Military Media Center.

«Наказом Міноборони № 45 від 25 січня 2023 року затверджено зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що зміни стосуються оформлення документів для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168. Тобто йдеться про 15 млн гривень.

Ця сума розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16−1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», крім громадян рф або білорусі та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Право на допомогу можна реалізувати з дня загибелі (смерті) військовослужбовця, тобто дати, вказаної у свідоцтві про смерть. У разі відмови однієї або кількох осіб від її отримання, або якщо зазначені особи протягом трьох років не реалізували своє право, їхні частки розподіляються між іншими одержувачами.

Для отримання виплат необхідно особисто або через законного представника подати заяву до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації заявника.

Відтепер призначена сума допомоги у Міноборони, військовій частині А0515, Державній спеціальній службі транспорту Міноборони та підпорядкованих їм військових частинах виплачується поетапно:

на першому етапі — 1/5 від призначеної суми ОГД;

залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) — щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

Документи для призначення та виплати ОГД, які оформлює військова частина:

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю;

витяг з послужного списку особової справи про склад сім’ї загиблого;

грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі (смерті) військовослужбовця додаткової винагороди.

Алгоритм опрацювання документів для призначення та виплати ОГД

1. Члени сім’ї звертаються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації та подають заяву і документи (завірені копії):

документ, що посвідчує особу;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

документ, що підтверджує родинні зв’язки із загиблим (померлим) військовослужбовцем:

а) для дружини/чоловіка — свідоцтво про шлюб;

б) для дитини — свідоцтво про народження;

в) для батьків — свідоцтво про народження загиблого (померлого);

г) для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) — документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця;

згода на обробку персональних даних;

довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України/ повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;

свідоцтво про зміну імені — у разі зміни прізвища, імені, по батькові;

рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування, — для законних представників неповнолітніх дітей загиблого (померлого);

за наявності: відмова, заява, інший правочин, завірений відповідно до Закону України «Про нотаріат»; рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення ОГД; інші документи щодо призначення та виплати ОГД.

2. Районний (міський) ТЦК та СП завіряє копії всіх документів і не пізніше 7 робочих днів після їх надходження надсилає до обласного ТЦК та СП за підпорядкуванням.

3. Обласний ТЦК та СП перевіряє отримані документи, зокрема такі, що підтверджують родинні зв’язки загиблого (померлого) з заявниками. Після цього документи заявників з висновком і доповіддю надсилаються до Департаменту соціального забезпечення МОУ.

4. Департамент соціального забезпечення МОУ надсилає запит до Кадрового центру ЗСУ щодо того, чи є військовослужбовець у списку бойових безповоротних втрат.

Якщо військовослужбовця немає у цьому списку, Департамент соцзабезпечення не пізніше 5 робочих днів повідомляє про це обласний ТЦК та СП, який надіслав документи, для інформування про це військової частини та членів сім’ї загиблого. Через 30 днів після отримання листа з ТЦК та СП щодо інформування повторно надсилає відповідний запит. У разі повторного підтвердження відсутності загиблого військовослужбовця у списках бойових безповоротних втрат — подає документи на розгляд Комісії Міноборони.

Якщо військовослужбовець є у списку бойових безповоротних втрат, Департамент соціального забезпечення доводить до обласних ТЦК та СП результати попереднього опрацювання документів для їх перевірки щодо відповідності чинному законодавству та впродовж 3-х робочих днів опрацьовує отримані пропозиції.

У подальшому документи опрацьовують підрозділи апарату Міноборони України і Генштабу ЗСУ та подають на розгляд Комісії Міноборони.

5. Після ухвалення рішення щодо призначення ОГД Департамент соцзабезпечення не пізніше 3-х робочих днів доводить це рішення до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ ЗСУ для інформування обласних (Київського міського, районних, міських) ТЦК та СП, та готує проєкти розподілів відкритих асигнувань для виплати допомоги в порядку черговості відповідно до дати надходження документів з обласного ТЦК та СП.

Районні (міські) ТЦК та СП повідомляють заявників про рішення щодо виплати і не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань Обласний ТЦК та СП перераховує кошти на рахунок у банку державного сектору, зазначений отримувачем у заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, на які виплати претендують рідні безвісти зниклих бійців та як їх отримати.

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