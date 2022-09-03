На які виплати претендують рідні безвісти зниклих бійців та як їх отримати: пояснює юрист

До адвоката Романа Сімутіна звернулися рідні двох військових, які загинули під Києвом. Оскільки тіл не знайдено, то вони рахуються як безвісти зниклі.

— Люди прийшли до мене, потерпаючи від безвиході, бо зіштовхнулися з бюрократією та кричущою байдужістю. Допомагаючи людям у подібних справах, я зрозумів, що більшість родин, яких спіткало горе, не знають, що робити. Тому вирішив ознайомити українців з основами та соцгарантіями, — пояснив Роман Сімутін. — Безвісти зниклими визнаються ті, стосовно яких у командування немає достовірних доказів про загибель, тобто якщо вони брали безпосередню участь у бойових діях, але їх тіла не були знайдені серед загиблих або останки неможливо ідентифікувати. Командир частини повідомляє військкомат, а той — родину. Через 15 діб командир, навіть без родичів, може самостійно подати заяву про розшук зниклого безвісти до поліції. Хто б не подав заяву — в біологічних родичів, за їх згодою, здійснюється відбір зразків для проведення молекулярної експертизи стосовно останків.

Зниклі безвісти не виключаються зі списків особового складу до моменту офіційного встановлення факту їх загибелі.

— Тому за зниклими безвісти військовослужбовцями зберігається грошове забезпечення та виплата щомісячної додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч грн, а тими, хто брав безпосередню участь у бойових діях — 100 тисяч грн, — пояснює адвокат. - Одержати виплати можуть дружина, повнолітні діти, які проживають разом з військовослужбовцем, законні представники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей, особи, які перебувають на утриманні або батьки. Для цього потрібно подати відповідну заяву до військової частини.

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