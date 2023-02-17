Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження живої сили та техніки ворога, знищивши ЗРК окупантів, — Генштаб

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог зазнає значних втрат у живій силі. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв 17 населених пунктів. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках вогневого впливу зазнали Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне.

На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли райони 20 населених пунктів.

Від ворожого артилерійського вогню також постраждали передмістя та місто Херсон та райони понад 25 населених пунктів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих й 18 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 — по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Нагадаємо, ЗСУ готуються до протидії новим загрозам з боку ворога, який може спробувати перейти у наступ з неочікуваних напрямків на річницю свого вторгнення в Україну.

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