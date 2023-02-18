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У Києві та області 18 лютого можливі відключення електрики: енергетики назвали причину

8:03 18 лютого 2023
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У Києві, де останній тиждень світло здебільшого не відключали, у суботу, 18 лютого, незважаючи на відсутність обмежень, у деяких районах вірогідні відключення.

«Якщо ви мали якісь негаразди із постачанням, швидше за все то були локальні аварії. У вихідні колеги проводитимуть у столиці ремонтні роботи, тож імовірні тимчасові відключення», — повідомив керівник ДТЕК Сергій Коваленко.

Графік такий:

  • Субота, 18 лютого: з 9:00 до 22:00 — частково на лівому березі та у Голосіївському районі.
  • Неділя, 19 лютого: з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Дізнатися, на яких саме вулицях можуть були застосовані графіки відключень, можна на сайті ДТЕК.

В компанії поточнили, що у суботу світло можуть вимикати не лише у столиці, а й на Київщині та Одещині, де тривають стабілізаційні відключення. Графіки не застосовуватимуться в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що у Києві з 16 лютого після майже двомісячної перерви запрацював електротранспорт — відновили роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів.

Фото Pixabay

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