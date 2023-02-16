У Києві після режиму жорсткої економії електрики відновили рух трамваїв та тролейбусів

В Києві, де раніше були частими відключення електроенергії, 16 лютого відключати електрику не планують. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

«На наступний день „Укренерго“ не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві та Київській області, тоді як на Дніпропетровщині завтра проводяться заміри споживання. Однак внаслідок пошкодження мереж „Укренерго“ в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком. Через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення», — йдеться у повідомленні.

Також у Києві поступово повертається до роботи громадський електротранспорт. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Офіційний портал Києва.

Так, із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів.

Відновлюється робота тролейбусних маршрутів:

1. № 5 «Вул. Білицька — ст. м. «Площа Льва Толстого» (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

2. № 5-Д «Просп. Свободи — ст. м. «Площа Льва Толстого» (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

3. № 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) — Майдан Незалежності»;

4. № 7 «Вул. Чорнобильська — ст. м. «Площа Льва Толстого» (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

5. № 8 «Вул. Смілянська — пл. Льва Толстого» (тимчасово до Південного вокзалу);

6. № 9-К «Вул. Кадетський Гай — Палац спорту»;

7. № 11 «Національний музей народної архітектури та побуту України — вул. Маршальська»;

8. № 12 «Ст. м. «Васильківська» — Залізничний вокзал»;

9. № 14 «Ботанічний сад — Залізничний вокзал»;

10. № 17 «Пл. Космонавтів — пл. Льва Толстого» (тимчасово до Південного вокзалу);

11. № 18 «Майдан Незалежності — вул. Сошенка»;

12. № 24 «Вул. Північна — просп. Свободи»;

13. № 25 «Ст. м. «Почайна» — просп. Свободи»;

14. № 26 «Просп. Свободи — ст. м. «Нивки»;

15. № 27 «Ст. м. «Почайна» — зал. ст. «Київ-Волинський»;

16. № 29-Д «Дарницька площа — зал. станція «Зеніт»;

17. № 30 «Вул. Милославська — вул. Кадетський Гай»;

18. № 32 «Вул. Північна — вул. Сошенка»;

19. № 34 «Вул. Північна — ст. м. «Почайна»;

20. № 34-К «Вул. Північна — просп. С. Бандери»;

21. № 36 «Вул. Північна — ст. м. «Святошин»;

22. № 37 «Вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;

23. № 37-А «Поліклініка — ст. м. «Лісова»;

24. № 38 «Ст. м. «Видубичі» — Національний музей історії України у Другій світовій війні»;

25. № 40 «Вул. Кадетський Гай — Палац спорту»;

26. № 41 «Вул. Тулузи — ст. м. «Святошин»;

27. № 42 «Вул. Дегтярівська — ст. м. «Либідська»;

28. № 43 «Кібцентр — Дарницька площа»;

29. № 44 «Вул. Північна — просп. С. Бандери»;

30. № 47 «Вул. Милославська — ст. м. «Мінська»;

31. № 50-К «Вул. Милославська — Дарницька площа».

Також нагадаємо, що з 13 лютого відновлено тролейбусний маршрут № 31 «Вул. Милославська — ст. м. «Лук'янівська».

Окрім цього, буде організовано роботу трамвайних маршрутів:

1. № 4 «Вул. Милославська — ст. Троєщина-2»;

2. № 8-К «Ст. м. „Позняки“ — вул. П. Усенка»;

3. № 11 «Вул. Йорданська — Контрактова площа»;

4. № 12 «Контрактова площа — Пуща-Водиця (14-та лінія)»;

5. № 16 «Контрактова площа — ст. м. «Героїв Дніпра»;

6. № 17 «Вул. Йорданська — Пуща-Водиця»;

7. № 19 «Площа Шевченка — Контрактова площа»;

8. № 22-А «Бульвар Перова — ст. м. «Лісова»;

9. № 22-К «Вул. П. Усенка — ЗЗБК»;

10. № 28-Д «Вул. Милославська — ст. м. «Позняки»;

11. № 29-К «Ст. м. «Бориспільска» — вул. П. Усенка»;

12. № 33-А «Вул. Макаренка (ДВРЗ) — вул. П. Усенка»;

13. № 35 «Вул. Сержа Лифаря — ст. м. «Лісова».

Також продовжать роботу трамвайні маршрути:

№ 1 «Михайлівська Борщагівка — ст. Старовокзальна» (відновлено з 13.01.2023);

№ 3 «Ст. Ромена Роллана — ст. Старовокзальна» (відновлено з 13.01.2023);

№ 5 «Вул. Сержа Лифаря — ст. Троєщина-2» (відновлено з 31.01.2023);

№ 28 «Вул. Милославська — ст. м. «Лісова» (відновлено з 31.01.2023).

Як писали «ФАКТИ», в Києві відмовилися від електротранспорту через брак електрики восени минулого року. В січні через покращення ситуації з електропостачанням було відновлено рух швидкісних трамваїв.

Зазначимо, що в Києві не відключають світло з минулих вихідних. На це звернув увагу в одному зі своїх нещодавніх звернень президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це ще не остаточна перемога, адже можуть бути нові удари терористів з росії. Тому можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування й зростання споживання.

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