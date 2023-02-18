Приваблива пропозиція для Левів, віщі сни Близнюків та неприємності у Терезів: гороскоп на 18 лютого 2023 року

Наближається до завершення тиждень, на який астрологи давали поради всім знакам зодіаку. Суботу, 18 лютого, називають днем, коли, фігурально кажучи, настав час «збирати каміння» — часом, коли починають з'являтися перші результати роботи у всіх сферах життя. Успішними стануть і проекти, яким цього дня буде дано старт.

Овен

Сьогодні уникайте нововведень. Дійте старими перевіреними способами. Необхідно добре орієнтуватися у ситуації, що виникла, дотримуючись природного перебігу подій. Потрібно набратися терпіння, виявити стриманість та мудрість. Остерігайтеся обманів егоїстичних і несумлінних людей. У другій половині дня ваша чарівність має значно зрости. Ви можете бути коханими та шанованими всіма, хто вас оточує, пише slovofraza.com.

Телець

У цей день ви можете не побоюватися зривів та невдач. Вдасться обійти будь-які гострі життєві кути. Однак вибирайте засоби для досягнення своєї мети, даремно ризикувати не варто. Цей день сприятливий для інтимних зустрічей, подружнього кохання. Ваша половина може виявити до вас підвищену увагу. Усі хвороби цього дня можуть виявитися легковиліковними. Про сни краще нікому не розповідати.

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Близнюки

Не рекомендується перенапружуватися. Автолюбителям сьогодні треба бути особливо обережними. Ймовірні дрібні непорозуміння, відчуття незахищеності, тяжкі передчуття. Не обов'язково відмовляти собі у всьому. Відверніться від похмурих думок, доставивши собі маленьке задоволення, але витрачати гроші через дрібниці не варто. Сни можуть бути віщими.

Рак

Сьогодні дуже висока тенденція до руйнування та ймовірність конфліктних ситуацій. Вас хочуть показати не у кращому світлі, тому постарайтеся не бути відвертими з людьми, у порядності яких ви не впевнені. Можливі серйозні розбіжності з партнерами щодо зароблених коштів, у результаті ви можете зазнати збитів. Порозуміння у цей день повністю відсутнє. Ви опинитеся без вини винними. Бажана самота. Але не впадайте у відчай, не все так погано, як здається.

Лев

Багато Левів відчують себе своїми серед чужих та чужими серед своїх. Ймовірно, ви отримаєте пропозицію перейти на нову роботу. Не поспішайте його приймати, зважте всі плюси та мінуси. Можливо, запропонована діяльність не збігається з вашим розумінням цінностей у цьому житті. Не йдіть на угоду зі своєю совістю. Ймовірність пригніченого стану та нервозності.

Діва

Можливо сьогодні ви зможете нормалізувати обстановку в сім'ї. Проте неприємний осад збережеться ще якийсь час, оскільки взаємні образи важко забуваються. Товариство близьких людей допоможе вам відволіктися від неприємностей. До того ж нові цікаві знайомства можуть розвинутися у дружні стосунки.

Терези

Цей день обіцяє чимало сюрпризів та неприємностей у сфері особистого життя. Інтимні зустрічі краще перенести на інший час, оскільки можливі сварка чи взаємне невдоволення. Ускладнять становище ваш гострий язик та роздратування. Від вас знадобиться максимальна гнучкість і такт. Життя саме підкаже потрібний вихід з проблем. Сьогодні посидьте вдома, скасуйте всі зустрічі та візити. Вам найкраще зібратися з думками.

Скорпіон

День відзначений підтримкою вищих сил, посиленням аури та активізацією всіх позитивних якостей. Цей час сприятливий для укладання довгострокових фінансових договорів та ухвалення важливих рішень. Вдасться значно покращити матеріальне становище внаслідок успішного завершення справ чи несподіваної допомоги. Затьмарити загальне сприятливе враження можуть несподівані події у суспільно-політичному житті.

Стрілець

Цей день є вдалим для відновлення втраченої гармонії з оточуючими людьми. Можливо, ви отримаєте шанс успішно завершити розпочаті справи, налагодити контакти з потрібними людьми, що дозволить мати додатковий тимчасовий дохід. У другій половині дня будьте готові до прийому несподіваних гостей.

Козеріг

Загалом на вас чекає сприятливий день, але до вечора ви залишитеся незадоволені собою через невідповідність очікуваного дійсності. Багато хто з Козерогів присвятить день пошуку сенсу життя та відкриття для себе вічних істин. Можливо, це принесе деяку користь, змусивши проаналізувати пройдений шлях. Молодим представникам знаку рекомендується уникати егоїстичних та наполегливих людей, інакше ви можете потрапити у тяжку залежність від них. Близькі вам люди страждатимуть від нестійкості вашого настрою.

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Водолій

Сьогодні Водолії можуть проявити себе як талановиті редактори, письменники, режисери. Пропустивши всі враження дня через свідомість, вони володітимуть ситуацією на роботі та в колективі, відчуватимуть настрій підлеглих та стан справ. Сімейні проблеми знову вийдуть на перший план і вимагатимуть значних витрат. Відпочивати сьогодні краще у вузькому сімейному колі чи на самоті.

Риби

У Риб ймовірно посилення таких якостей, як податливість, навіюваність, ліньки, прагнення до спокус. У цей день корисне обмеження у всіх земних насолодах: строга дієта, помірність. Не реагуйте болісно на те, що відбувається, адже від вас не багато залежить. У цей день треба бути ближчими до природи.

Раніше астрологи дали поради всім знакам зодіаку, розповівши, як краще підготуватися до весни. Матеріал «Зустрічаємо весну у всеозброєнні: Тільцям добре б „підкачатися“, Близнюкам потрібно набратися терпіння, Дівам важливо змінити стиль» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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