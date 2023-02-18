Важливо для субсидії: як реструктурувати заборгованість за комуналку

Багато кому з українців, особливо під час війни, необхідна державна допомога для сплати за послуги ЖКГ. Втім, певним домогосподарствам можуть відмовити у наданні субсидій через боржників, зокрема, з виплати аліментів. Може позначитися на цьому й заборгованість за комуналку.

Як повідомляють у «Центрі комунального сервісу», мешканці Києва можуть скористатися механізмом розстрочки боргів за житлово-комунальні послуги. Йдеться про заборгованість з оплати за постачання теплової енергії та гарячої води; централізованого водопостачання та водовідведення; утримання будинку, споруд та прибудинкових територій чи вивезення побутових відходів.

Такий договір про розстрочку можна укласти у будь-якому сервісному центрі за попереднім записом та дистанційно.

Для цього необхідно подати заяву, оригінали та копії таких документів:

паспорт (або ID-картку та витяг із Єдиного державного демографічного реєстру);

картку платника податків PHOKПП (IПH) (не надається власником ID-картки);

документ, що підтверджує право власності на приміщення та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника).

Оформити дистанційно можна за допомогою:

месенджера у Facebook: https://www.facebook.com/cks.com.ua;

Skype чи Telegram: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/.

«Перед підписанням договору споживачам буде проведено актуалізацію, звіряння суми заборгованості, платежів, показань лічильників та зроблено коригування (за наявності підстав), узгоджено період розстрочення та розмір щомісячного обов’язкового платежу», — йдеться у повідомленні.

До речі, минулого року проводилося соціологічне дослідження, яке показало, що станом на грудень 2022 року українці заборгували 35,35 млрд грн за послуги ЖКГ.

Раніше у Пенсійному фонді назвали категорії громадян, яким не нарахують субсидії на комуналку.

Фото Pixabay

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram