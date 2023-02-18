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Суспільство та люди

«Будьте уважні: це — розвод!»: відома журналістка попередила українців про нову аферу в інтернеті

12:47 18 лютого 2023
Шахрайство

Відома телеведуча та журналістка Олена-Крістіна Лебідь повідомила про нову аферу.

«Щойно отримала смс-розсилку від аферистів. Будьте уважні! Це розвод! При переході на телеграм, почнуть розповідати, що жодних вкладень не потрібно, але зареєструватися на сайті вакансій „контректного роботодавця“ конкретної фірми (варіантів — мульйон) потрібно, ОПЛАТИВШИ ПРЕМІУМ-АККАУНТ (або щось інше! Але головне — ЗАПЛАТИ ГРОШІ, НЕ ПОЧАВШИ ПРАЦЮВАТИ!). У результаті, навіть не помітивши, можна сплатити 2000 грн за те й се й мусьо (і що вони ще там придумають, але „це ж для того, щоб ви почали працювати прямо сьогодні!“). Увага! Подібні смс можуть приходити і від псевдо-„Розетки“, „Алі-Експрес“, „еBay“, „Amazon“, „6pm“. Шахраї користуються іменами великих відомих брендів, розуміючи, що на відоме ім'я — клюнуть. Не ведіться. Люблю, бережіть себе», — написала вона у Instagram.

Як писали «ФАКТИ», раніше в НБУ назвали найпоширеніший вид шахрайства з платіжними картками, а СБУ викрила шахраїв, які вкрали 100 мільйонів гривень із банківських рахунків мешканців Маріуполя.

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