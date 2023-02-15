Фейкової «соціальної допомоги» побільшало: в НБУ назвали найбільш поширений вид шахрайства з платіжними картками

Під час повномасштабної війни в Україні платіжне шахрайство не зникло. Навпаки, у 2022 році НБУ спостерігав суттєве збільшення його проявів.

Про це повідомили в прес-службі НБУ.

«Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям. У 2022 році НБУ виявив близько 4500 фішингових ресурсів, для порівняння — у 2021 році ця цифра була на порядок меншою», — зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

У зв'зку з цим Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з НБУ запустили проект із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі.

Завдання проекту — зменшити переходи користувачів на шахрайські сайти шляхом перенаправлення їх на сторінку з попередженням, що сайт створений зловмисниками.

«Для крадіжки коштів зловмисники проводять фішингові кампанії, метою яких є виманювання даних для доступу до банківських рахунків. Обіцянки шахраїв варіюються в залежності від актуальних новин, особливо тих, що стосуються надання громадянам державної та міжнародної фінансової допомоги, також вони організовують фейкові збори коштів для надання допомоги ЗСУ»,— йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що шахраї полюють і на українців, що вимушено опинилися за кордоном, зокрема, у Польщі.

Фото Pixabay



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