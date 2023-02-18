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Україна

У зв'язку з ракетною атакою у Києві та трьох областях застосовувалися аварійні відключення електрики

9:50 18 лютого 2023
Вимкнення електроенергії

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Через ракетну атаку по Україні у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях», — йдеться у повідомленні.

Станом на зараз відомо про 6−8 ракет, які випустили із району Феодосії. Повідомляється про два влучання у Хмельницькому.

Як писали «ФАКТИ», раніше керівник ДТЕК Сергій Коваленко повідомив про відключення світла в столиці 18 лютого через ремонтні роботи.

Фото: Pixabay

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