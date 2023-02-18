39.38 / 40.01 41.69 / 42.51
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Переселенцям масово затримують виплати: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

14:36 18 лютого 2023
Гривні

В Мінреінтеграції в чергове звернули увагу на збільшення кількості звернень від внутрішніх переселенців, яким затримують виплати допомоги на проживання.

«Виплати ВПО буде профінансовано найближчим часом… Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже спрямовано 5,5 млрд гривень. Разом з тим у Державній казначейській службі повідомили, що наразі проходить фінансування першочергових соціальних виплат», — зазначили в міністерстві та додали, що надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО публікуватиметься на міністерському сайті.

Раніше в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини пояснювали, чому внутрішні переселенці можуть не отримувати виплати і що потрібно зробити в такому випадку.

Фото Pixabay

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Владислав Губар

«На вечерю давали „делікатес“ — немите варене картопляне лушпиння, перемішане з якоюсь незрозумілою рибою»: розповідь про перебування в російському полоні

Дзеркальна дата

Найпотужніша дзеркальна дата року 23.02.2023: чого чекати в цей день

Пенсійне посвідчення

Індексація пенсій: кому не варто чекати підвищення суми виплат

Гривні

Чотири категорії пенсіонерів отримуватимуть додаткові виплати у 2023 році: кому та скільки доплатять

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту