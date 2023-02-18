Переселенцям масово затримують виплати: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

В Мінреінтеграції в чергове звернули увагу на збільшення кількості звернень від внутрішніх переселенців, яким затримують виплати допомоги на проживання.

«Виплати ВПО буде профінансовано найближчим часом… Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже спрямовано 5,5 млрд гривень. Разом з тим у Державній казначейській службі повідомили, що наразі проходить фінансування першочергових соціальних виплат», — зазначили в міністерстві та додали, що надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО публікуватиметься на міністерському сайті.

Раніше в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини пояснювали, чому внутрішні переселенці можуть не отримувати виплати і що потрібно зробити в такому випадку.

Фото Pixabay

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