Деякі переселенці залишились без грошей від держави: куди звертатись, щоб знову почати отримувати по 2 та 3 тисяч грн

До Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини досить часто звертаються внутрішньо переміщені особи, які не отримують належних їм виплат на проживання — лише впродовж січня за результатами розгляду 316-ти звернень було поновлено право на такі виплати для 277-ми вимушених переселенців. Про це йдеться у повідомленні на Facebook Уповноваженого.

Найпоширенішими причинами неотримання допомоги на проживання ВПО є:

технічна несправність у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери;

виявлення помилки в персональних даних одержувача, даних номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) або категорії одержувача (працездатна особа, дитина, особа з інвалідністю).

Тож якщо Ви подали заяву на виплату грошової допомоги на проживання ВПО та понад місяць її не отримуєте, радимо невідкладно звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою за місцем перебування на обліку ВПО.

А у разі, якщо вирішити проблему не вдалось, можна звернутись до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: [email protected];

на гарячу лінію: 800 501 720.

Нагадаємо, що розмір грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, який виплачується за рахунок державного бюджету України, складає по 2 тисячі гривень на місяць (дорослі), та 3 тисячі гривень (діти та особи з інвалідністю).

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