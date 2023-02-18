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В Україні частину самотніх матерів можуть позбавити державної допомоги: названо умову

18:34 18 лютого 2023
Гривні

У Кабміні, який раніше вніс зміни до порядку призначення та виплати державної допомоги деяким категоріям українців, зокрема, батькам-одинакам, дозволивши подавати заявку через портал «Дія», пропонують внести зміни до постанови про призначення та виплату держдопомоги сім'ям із дітьми.

Як пише «РБК-Україна», Мінсоцполітики розробило проект, згідно з яким допомога на дітей не нараховується, якщо, зокрема, одинока мати на рахунку у банку має значні суми.

У документі наголошується, що це може торкнутися осіб, які входять до складу сім'ї, у яких на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, є на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, яка перевищує 100 тисяч гривень.

Зазначається, що винесена на громадське обговорення норма повторює обмеження претендентів на субсидії для оплати комуналки.

Фото Pixabay

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