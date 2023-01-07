Самотні матері та ще дві категорії українців зможуть подавати заявки на соцдопомогу через «Дію», — рішення Кабміну

В Україні, де було оновлено правила виплат соцдопомоги та пільг, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Заявки на соціальну допомогу можна буде подати через портал «Дія». Про це йдеться у постанові від 6 січня 2023 р. № 11.

Згідно з документом, за наявності технічної можливості засобами порталу «Дія» можна подати заяву в разі звернення за призначенням:

• допомоги на дітей одиноким матерям;

• допомоги при усиновленні дитини;

• допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Як писали «ФАКТИ», раніше «Дія» відновила видачу важливих довідок про право власності.

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