«Людей ховають у таємних в'язницях»: росія відмовляється надавати інформацію про «цивільних» українців, які перебувають у полоні

Україна намагається повернути на підконтрольні території усіх полонених — і військових, і цивільних. Так, 16 лютого вдалося повернути 100 військовослужбовців та одного цивільного — першого заммера Енергодара Ивана Самойдюка. Але російська сторона приховує місця утримання українських військовослужбовців та цивільних громадян.

Як повідомила в етері «Громадського радіо» координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко, з військовими бранцями все більш-менш зрозуміло, а з цивільними все набагато складніше.

«Ми не можемо зазирнути у списки, бо є лише інформація про загальну кількість цивільних, яких утримує рф. Проблема ця складна, бо територія України була окупована у різний час. Якщо військових звільняють через офіційний обмін, то цивільних можуть звільняти, викупати або тримати без повідомлення. У тому і складність», — зазначила вона та додала, що не про всіх цивільних громадян є інформація, що певна людина знаходиться у полоні.

На сьогодні не вдалося з'ясувати, наприклад, скільки цивільних мешканців Київщини перебувають у заручниках. Не кажучи вже про ті території, які були звільнені нещодавно і які й досі перебувають під окупацією.

За словами Тетяни Катриченко, російська сторона приховує місця утримання українських бранців, як цивільних, так і військовослужбовців:

«На початку весни деякі родичі цивільних робили запити через російських адвокатів про те, чи є відповідний громадянин на території рф, і отримували відповідь із міноборони росії — це єдиний орган, який давав інформацію про цих людей. Але десь з грудня такі відповіді надавати припинили. Бо, можливо, вони думають, що це одне зі свідчень, що таким чином надають якісь документи, що підтверджують утримання громадянина України на невідомо яких підставах. Вони намагаються приховати утримання. Люди заховані у таємних тюрмах на території росії», — зазначила вона.

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Фото Pixabay

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