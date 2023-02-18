Одноклубник українців забив гол-красень ударом з центру поля (відео)

Справжньою окрасою матчу 17-го туру елітного дивізіону чемпіонату Угорщини з футболу між «Кішвардою» та «Уйпештом» (2:1) став переможний гол-красень польського легіонера господарів поля Рафала Маковські.

На 52-й хвилині зустрічі (за рахунку 1:1) воротар «Уйпешта» вибіг за межі штрафного майданчика та вибив м'яч подалі від своїх воріт. Ось тільки «снаряд» прилетів просто в ноги 26-річному легіонерові «Кішварди» Маковські, який без роздумів пробив від центрального кола. На розчарування голкіпера та захисників гостей, м'яч опустився в сітку воріт.

Завдяки перемозі «Кішварда», за яку у звітному поєдинку зіграли українці Віктор Гей, Богдан Мельник та Антон Кравченко, зуміла піднятися у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини на друге місце. Щоправда, до лідера «Ференцвароша» — цілих 14 очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу Лукас Подольські забив чудо-гол ударом зі своєї половини поля.

Фото ФК «Кішварда»

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