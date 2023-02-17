У той час як росія посилює свій наступ на сході України, тижні невдалих атак на український опорний пункт призвели до розгрому двох російських бригад, поставили питання про військову тактику ворога і знову викликали сумніви щодо її здатності підтримувати тривалі, широкомасштабні наземні атаки, повідомляє The New York Times.

Битва навколо українського міста Вугледар, яке знаходиться на перетині східного фронту в Донецькій області і південного фронту в Запорізькій області, розглядається як один з перших кроків Москви у весняному наступі, що зароджується. Хоча війна триває вже майже рік, масштаб російських втрат тільки починає ставати очевидним.

За останні тижні Москва перекинула на лінію фронту ще десятки тисяч військових, багато з яких є недосвідченими новобранцями, оскільки війська президента володимира путіна прагнуть продемонструвати прогрес перед річницею повномасштабного вторгнення 24 лютого.

За оцінками західних чиновників, переважна більшість російської армії зараз воює в Україні. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив 15 лютого в інтерв'ю BBC, що «97 відсотків російської армії» перебуває в Україні. За оцінками американських чиновників, близько 80 відсотків сухопутних сил росії задіяні у військових діях.

«У спробі захопити Вугледар, який знаходиться поблизу залізничної лінії, що використовується росією для постачання своїх військ, ворог зазнав критичних втрат», — заявив в інтерв'ю американському виданню полковник Олексій Дмитрашківський, речник українських військових сил у цьому районі.

За його словами, росіяни не врахували місцевість — відкриті поля, всіяні мінами, — і силу українських військ. Дві найбільш елітні російські бригади — 155-та та 40-ва морські піхотні бригади — були знищені у Вугледарі.

За оцінками українського Генерального штабу, лише за один тиждень росія втратила щонайменше 130 одиниць бронетехніки, у тому числі 36 танків.

15 лютого пан Воллес процитував повідомлення про те, що «ціла російська бригада була фактично знищена» у Вугледарі, де, за його словами, Москва «втратила понад 1000 осіб за два дні». Минулого тижня британська військова розвідка повідомила, що російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо важких втрат навколо Вугледара, кинувши щонайменше 30 броньованих машин після одного невдалого штурму. Пан Воллес сказав британському телеканалу LBC News, що «втрати у Вугледарі продемонстрували, що президент і російський генеральний штаб кидають виклик реальності або ігнорують її, і їм просто байдуже, скільки людей вони вбивають, не кажучи вже про тих, кого намагаються пригнобити».

Нагадаємо, що в Генштабі назвали втрати ворога за добу: мінус 800 окупантів, 16 артсистем і 14 крилатих ракет.

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