Дебютний асист Соболя допоміг «Страсбуру» піднятися із зони вильоту в чемпіонаті Франції: відеоогляд матчу

Захисник збірної України Едуард Соболь, який перейшов із бельгійського «Брюгге» до французького «Страсбурга», посприяв перемозі свого клубу в матчі 24-го туру Ліги 1 проти «Анже».

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі ельзасців і вже на 14-й хвилині став автором результативної передачі — після прострілу Едуарда з лівого флангу Діалло відкрив рахунок у матчі. У середині другого тайму, за рахунку 2:0, Соболь порушив правила у своєму штрафному майданчику та «привіз» пенальті, який був реалізований суперником, але в підсумку «Страсбургу» вдалося втримати перемогу — 2:1.

Завдяки цьому успіху ельзасці змогли піднятися із зони вильоту — набравши 21 очко, «Страсбург» розташовується на 15-му місці в турнірній таблиці. Щодо Соболя, то українець провів за новий клуб уже п'ять матчів (три з них — у стартовому складі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дебютний гол Зінченка в АПЛ допоміг «Арсеналу» дотиснути в божевільному матчі «Астон Віллу».

Фото Twitter ФК «Страсбург»

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