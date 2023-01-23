Футболіст збірної України змінив клуб у Європі та гратиме в чемпіонаті з топ-п'ятірки

Захисник збірної України Едуард Соболь, який не вийшов із «жовто-синіми» до елітного дивізіону Ліги націй, змінив клуб у зимове трансферне вікно.

Наш співвітчизник прибув до Франції, де після проходження медогляду підписав контракт зі «Страсбургом» (15 очок після 19 турів та 16-е місце у Лізі 1 цього сезону).Угода розрахована на три з половиною роки, а французький клуб заплатив за українця 2 млн євро (плюс 500 тисяч бонусами). Примітно, що одним із суперників Соболя, котрий буде грати під 77-м номером, у чемпіонаті з топ-п'ятірки європейських першостей стане партнер по збірній Руслан Малиновський, який змінив на початку року італійську «Аталанту» на «Марсель».

«Це великий прогрес у моїй кар'єрі футболіста та у моєму житті. Я переїжджаю до серйозного клубу та історичного міста. У мене психологія переможця, і я сповнений рішучості віддати все для моєї команди. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за „Страсбург“ і відкрити для себе атмосферу „Стад де ла Мено“!» — прокоментував свій перехід Едуард Соболь.

Зазначимо, що вихованець запорізького «Металурга» виступав за бельгійський «Брюгге» з літа 2019-го. До стану багаторазового чемпіона Бельгії наш співвітчизник перейшов із чеського «Яблонця» (там він грав на правах оренди, а контракт футболіста належав донецькому «Шахтарю»), але цієї зими керівництво «синьо-чорних» вирішило розлучитися із захисником. За роки виступів у «Брюгге» Соболь зіграв 124 матчі у всіх турнірах та забив чотири м'ячі (один із них був визнаний найкращим у команді за підсумками минулого сезону). Разом із «синьо-чорними» українець тричі став чемпіоном Бельгії та одного разу виграв Суперкубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» та збірної України Віктор Циганков перейшов до іспанського клубу.

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