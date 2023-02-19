Ситуація дуже серйозна: генерал попередив, з якою метою росія стягує авіацію до кордонів

Росія накопичує свою авіацію поблизу кордону з Україною. За даними ГУР, на заході рф не менше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною агресор утримує приблизно 450 літаків тактичної авіації та близько 300 гелікоптерів, половина з них — ударні.

Ситуація справді серйозна, але українські військові знають про її можливе застосування і готують оборонні сили для цього.

Про це «24 каналу» розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Романенко переконаний, що накопичення російських літаків поблизу українського кордону — це посилення можливостей ворога в завдаванні авіаційних ударів, у використанні винищувачів на лінії зіткнення.

Генерал-лейтенант припустив, що росіяни можуть піти за таким сценарієм при застосуванні стратегічного резерву 150 — 200 тисяч військових, який вони зараз готують.

За словами Романенка, ЗСУ завжди пропрацьовують найгірший варіант сценарію.

Ще раніше росіяни хотіли перехопити перевагу в повітрі, але досі цього не досягли. Зараз українські військові проводять серйозну підготовку, розглядають всі можливі варіанти.

В українській розвідці зазначили, що російські літаки перебувають на різних аеродромах за межами досяжності української зброї. Окупанти розташували авіаційні бази так, щоб до них не могли досягти реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Також в розвідці назвали напад з повітря на Київ малоймовірним.

Нагадаємо, на зустрічі групи військової підтримки України у складі 54 держав-партнерів у форматі «Рамштайн», яка відбулася 14 лютого, йшлося про передачу українським військовим нових засобів ППО, танків, артилерії та снарядів. Про значну частину домовленостей та дискусій публічно не повідомлялося, але відомо, що питання надання Україні винищувачів буде розглянуто через 3−4 місяці.

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram