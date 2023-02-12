Трохи більше як місяць тому була опублікована біографія принца Гаррі «Запасний», яка розійшлася великим тиражем і викликала багато критики. Зараз королівська родина вперше після цієї події з'являється на публіці.

Принц Гаррі вже 15 років є меценатом благодійної організації WellChild, що опікується хворими дітьми та молоддю. Щоб підтримати її роботу, члени королівської родини виступили з особистим відеозверненням у Twitter та Instagram.

У відео Гаррі каже, що «безмежно вдячний за роботу WellChild і зворушений історіями, які я чую, і людьми, яких я зустрічаю». Він дякує лікарям, медсестрам і вчителям. Також Гаррі закликає номінувати дітей та молодь, які надихають, на щорічну премію WellChild Awards. Він з нетерпінням чекає на зустріч з молодими переможцями. Відео, ймовірно, було знято в будинку Гаррі в Монтесіто в американському штаті Каліфорнія. Син короля Чарльза III живе там зі своєю дружиною, герцогинею Меган, та їхніми двома дітьми, Арчі та Лілібет, після того, як він пішов у відставку з британської королівської родини.

Instagram переповнений коментарями під відео (Twitter завбачливо вимкнув функцію коментування). Багато хто хвалить Гаррі за те, що він подає хороший приклад. «Чудове послання від люблячого принца Гаррі», — наприклад, можна прочитати там. Але є й критика: «Важко більше поважати тебе, Гаррі». Один користувач навіть написав: «Ого, цей нарцис — обличчя вашої організації?»

Можливо, це пов'язано з тим, що Гаррі більше не є старшим членом королівської родини. З іншого боку, це пов'язано з інтимними історіями, які він розповідає у своїй біографії, або зі звинуваченнями на адресу королівської родини. Крім того, книгу критикували за те, що Гаррі, ймовірно, не завжди писав правду.

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