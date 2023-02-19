Перемога росії заохотить Китай до нападу: Столтенберг вказав про нову загрозу для Європи та світу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який раніше назвав обов'язкову умову мирного врегулювання між Україною та росією, заявив, що рф не повинна перемогти у війні не в останню чергу тому, що Китай уважно стежить за ціною, яку Москва платить за свою агресію. Про це очільник Північноатлантичного альянсу заявив 18 січня під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Він припустив, що Китай, можливо, оцінює, чи варто нападати на Тайвань, який він вважає бунтівною провінцією. Столтенберг сказав, що перемога росії була б не тільки катастрофою для України, але й загрозою для Європи. Глава Альянсу підкреслив зв'язок між нинішньою війною в Україні та зростаючою загрозою нападу Китаю на Тайвань.

«Ми знаємо, що Пекін дуже уважно стежить за високою ціною, яку платить москва, а також за винагородою, яку вона отримує за свою агресію», — сказав Столтенберг.

За словами глави НАТО, безпека — це не регіональне питання, а глобальне.

«Те, що відбувається сьогодні в Україні, може статися завтра в Східній Азії, — підкреслив він, застерігши західних союзників від надмірної економічної залежності від Китаю в питаннях матеріальних поставок і від експорту стратегічних технологій в цю країну. - Війна в Україні показала ризик надмірної залежності від авторитарних режимів. Ми не повинні припуститися тієї ж помилки з Китаєм, яку ми зробили з росією».

Свою суботню промову на безпековій конференції Столтенберг також присвятив подальшому розширенню Організації Північноатлантичного договору.

«Європа не була б у безпеці без НАТО. Тому настав час розширювати і зміцнювати альянс», — сказав Столтенберг, який є рішучим прихильником вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Столтенберг також закликав країни Альянсу збільшити витрати на спільну оборону.

«Так, грошей, вкладених в оборону, не вистачатиме деінде. Але ніщо не коштує більше, ніж оборона і безпека», — додав він.

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