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Перемога росії заохотить Китай до нападу: Столтенберг вказав про нову загрозу для Європи та світу

10:12 20 лютого 2023
Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який раніше назвав обов'язкову умову мирного врегулювання між Україною та росією, заявив, що рф не повинна перемогти у війні не в останню чергу тому, що Китай уважно стежить за ціною, яку Москва платить за свою агресію. Про це очільник Північноатлантичного альянсу заявив 18 січня під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Він припустив, що Китай, можливо, оцінює, чи варто нападати на Тайвань, який він вважає бунтівною провінцією. Столтенберг сказав, що перемога росії була б не тільки катастрофою для України, але й загрозою для Європи. Глава Альянсу підкреслив зв'язок між нинішньою війною в Україні та зростаючою загрозою нападу Китаю на Тайвань.

«Ми знаємо, що Пекін дуже уважно стежить за високою ціною, яку платить москва, а також за винагородою, яку вона отримує за свою агресію», — сказав Столтенберг.

За словами глави НАТО, безпека — це не регіональне питання, а глобальне.

«Те, що відбувається сьогодні в Україні, може статися завтра в Східній Азії, — підкреслив він, застерігши західних союзників від надмірної економічної залежності від Китаю в питаннях матеріальних поставок і від експорту стратегічних технологій в цю країну. - Війна в Україні показала ризик надмірної залежності від авторитарних режимів. Ми не повинні припуститися тієї ж помилки з Китаєм, яку ми зробили з росією».

Свою суботню промову на безпековій конференції Столтенберг також присвятив подальшому розширенню Організації Північноатлантичного договору.

«Європа не була б у безпеці без НАТО. Тому настав час розширювати і зміцнювати альянс», — сказав Столтенберг, який є рішучим прихильником вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Столтенберг також закликав країни Альянсу збільшити витрати на спільну оборону.

«Так, грошей, вкладених в оборону, не вистачатиме деінде. Але ніщо не коштує більше, ніж оборона і безпека», — додав він.

Читайте також: Китай може захопити східну росію та відмовитися від Тайваню, — аналітик з нацбезпеки США Крейг Купер

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