Готуємось до весняних свят: салат «Кікімора» — приворожить гостей з першої ложки
Скоро весна. Багатьом хочеться позбутися зайвих кілограмів, які набралися за холодну пору року. Тому замість жирних й щільних страв зараз більшість охочих схуднути переходять на низькокалорійну їжу, зокрема салати.
Є салати, які завжди виходять смачними. Навіть якщо їх нарізати поспіхом, поки гості роззуваються у передпокої. Салат «Кікімора» — один з таких.
Готується він за кілька хвилин. Головне — наперед поставте картоплю варитися.
Перелік продуктів:
солоні огірки, 200 г;
картопля, 300 г;
зелена цибуля, 2 стебла;
зелений горошок, 100 г;
олія, 2 ст. л.;
мелений чорний перець, сіль до смаку.
Приготування:
Картоплю відварити, нарізати дрібними кубиками.
Подрібнити солоні огірки та зелену цибулю.
Перемішати всі інгредієнти, посолити, поперчити, заправити олією.
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