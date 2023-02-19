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Готуємось до весняних свят: салат «Кікімора» — приворожить гостей з першої ложки

11:56 19 лютого 2023
салат

Скоро весна. Багатьом хочеться позбутися зайвих кілограмів, які набралися за холодну пору року. Тому замість жирних й щільних страв зараз більшість охочих схуднути переходять на низькокалорійну їжу, зокрема салати.

Є салати, які завжди виходять смачними. Навіть якщо їх нарізати поспіхом, поки гості роззуваються у передпокої. Салат «Кікімора» — один з таких.

Готується він за кілька хвилин. Головне — наперед поставте картоплю варитися.

Перелік продуктів:
солоні огірки, 200 г;
картопля, 300 г;
зелена цибуля, 2 стебла;
зелений горошок, 100 г;
олія, 2 ст. л.;
мелений чорний перець, сіль до смаку.

Приготування:
Картоплю відварити, нарізати дрібними кубиками.

Подрібнити солоні огірки та зелену цибулю.

Перемішати всі інгредієнти, посолити, поперчити, заправити олією.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати низькокалорійні млинці з вівсяного або рисового борошна.

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