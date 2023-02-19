Повістку вручили на зупинці: трагічна історія з Тернополя отримала продовження

В мережі шириться скандал навколо загибелі українського військового з Тернополя на передовій менше ніж через місяць після призову.

У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили УП, що військовий отримав повістку на початку січня, був призваний до війська 18 січня, а 31 січня склав присягу.

Менше ніж за 2 тижні захисника перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого.

«Наразі у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Такий випадок, який стався з солдатом, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч», — цитує видання відповідь з військкомату.

Ця ситуація викликала хвилю обурення в мережі, і на неї навіть відреагував мер Тернополя Сергій Надал, пообіцявши, що звернеться до компетентних органів.

Тим часом люди у коментарях пишуть, що військовий нібито не проходив ніякої підготовки та не мав належного екіпірування, а повістку йому вручили «на зупинці».

Нагадаємо, напередодні капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин заявив, що держава має право примушувати громадян виконувати закон про мобілізацію у воєнний час, подобається їм це чи ні.



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