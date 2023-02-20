На Тернопільщині перекинувся автобус, яким везли десятки людей з Буковеля: троє осіб загинули (фото)

Невдовзі після того, як біля Львову сталася масштабна аварія за участю автобуса та вантажівки, внаслідок якої постраждали 28 людей, на Тернопільщині перекинувся автобус «Neoplan» з 39-ма пасажирами.

Як повідомили в обласному ГУ ДСНС, ДТП сталася увечорі 19 лютого на автодорозі Н-18 в межах с. Стара Брикуля Микулинецької громади. Перекинувся автобус, що здійснював нерегулярні перевезення з Буковелю Івано-Франківської області до Тернополя.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

«На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 39 людей, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП 3 особи загинуло та 3 травмовано. Потерпілих доставили до Теребовлянської міської лікарні», — повідомляють у ДСНС.

Рятувальники врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобусу, а також вжили заходів, аби не допустити пожежі.

Фото ДСНС

Із залученням допоміжної техніки, яку надало місцеве агропідприємство, автобус підняли з узбіччя на проїжджу частину.

Нагадаємо, що днями під Києвом легковик зіштовхнувся з маршрутним автобусом. Volkswagen протаранив маршрутку, водій автівки не скористався ременями безпеки і головою пробив лобове скло.

Фото ДСНС

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