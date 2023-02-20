Тріумф у Лондоні: фільм «На Західному фронті без змін» отримав одразу сім премій BAFTA

Увечері 19 лютого у Лондоні відбулася церемонія вручення премії Британської кінотелеакадемії BAFTA. Це одна з найпрестижніших нагород у кінематографі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», на заході були присутні принц та принцеса Уельські. Вів церемонію відомий британський актор Річард І. Грант.

У більшості номінацій прогнози критиків та ЗМІ повністю виправдалися. Але було й кілька сюрпризів, про які ще довго британська преса писатиме, намагаючись пояснити вибір членів академії.

Головною несподіванкою став тріумф німецького фільму «На Західному фронті без змін». Нова екранізація безсмертного роману Ремарка безумовно заслуговує на захоплення. Проте ніхто не очікував, що картина переможе у семи номінаціях, включаючи «Найкращий фільм» та «Найкращий режисер» (Едвард Бергер). Усі були впевнені, що премія у цих категоріях дістанеться британському фільму «Банші Інішеріна».

У категорії «Найкращий фільм» також були представлені «Тар», «Елвіс», «Все скрізь і одразу».

У категорії «Кращий режисер» конкурентами Бергера та Мартіна МакДони були Тодд Філд («Тар»), Ден Кван та Деніел Шайнерт («Все скрізь і відразу»), Пак Чхан Ук («Рішення піти»), Джина Прінс-Байтвуд («Жінка-король»).

У номінації «Найкращий британський фільм року» перемогли «Банші Інішеріна». Претендували на премію також «Жити», «Кохання на виклик» (оригінальна назва — «Удачі тобі, Лео Гранде»), «Пловчихи», «Сонце моє», «Брайан і Чарльз», «Імперія світла», «Матільда», «Диво», «Дивіться, як вони тікають».

Найкращим актором названо Остін Батлер, який зіграв короля рок-н-ролу у фільмі «Елвіс». І це теж несподіванка для багатьох, оскільки фаворитом вважався Колін Фаррелл («Банші Інішеріна»). Також більше шансів преса давала Брендану Фрейзеру за головну роль у драмі «Кит». Крім цієї трійки номінувалися Білл Найї («Жити»), Пол Мескал («Сонце моє») та Деріл Маккормак («Кохання на виклик»).

У категорії «Найкраща акторка» фавориткою вважалася Кейт Бланшетт («Тар»). Вона й здобула золоту статуетку. Її суперницями були Ана де Армас («Блондинка»), Емма Томпсон («Кохання за викликом»), Віола Девіс («Жінка-король»), Мішель Йео («Все скрізь і відразу»), Даніелла Дедуайлер («Тілл») .

Найкращим актором другого плану став Баррі Коеган («Банші Інішеріна»). Його партнерка фільму Керрі Кондон отримала BAFTA як найкраща актриса другого плану.

Найкращим повнометражним анімаційним фільмом британські кіноакадеміки назвали «Піноккіо» Гільєрмо дель Торо.

Не обійшлось і без скандалу. Найкращим документальним фільмом став «Навальний». Проте один із його творців та головних персонажів, болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв не зміг прилетіти до Лондона, щоб розділити успіх із колегами. В останній момент організатори церемонії відкликали запрошення. Вони заявили, що зробили це за наполегливою рекомендацією лондонської поліції.

Грозєв обурився. Поліція змушена була публічно пояснити свою позицію. У заяві йдеться про те, що певні сили у світі мають щодо Грозєва «ворожі наміри» та можуть спробувати реалізувати їх. А це загрожує безпеці решти учасників та гостей церемонії. Йдеться явно про росію, яка оголосила керівника міжнародної журналістської групи Bellingcat у розшук. Лондонська поліція визнала, що не може не зважати на подібні ворожі наміри зарубіжних держав.

Церемонія BAFTA, як і інші подібні заходи, цікава також вбранням, яке обирають для неї знаменитості.

Найглибшим декольте вечора британські ЗМІ назвали виріз на сукні співачки та актриси Лілі Джеймс. Біла сукня від Tamara Ralph з колекції від кутюр була прикрашена безліччю перлин.

Найкоротшою виявилася сукня від Schiaparelli, в якій вийшла на сцену популярна актриса Аня Тейлор-Джой.

41-річний актор Едді Редмейн продемонстрував, як можна носити смокінг на голе тіло.

Нагадаємо, раніше у «ФАКТАХ»: «Аватар 2» проти «Титаніка»: два фільми Джеймса Камерона борються за третє місце у списку найкасовіших в історії.

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