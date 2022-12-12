«Причина — кулуарні зв'язки лукашенка зі США за спиною Росії», — розвідник про вбивство глави МЗС Білорусі Володимира Макея.

Міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей загадково помер наприкінці листопада у віці 64 років. З’явилась версія, що покійний не так давно обговорював із представниками адміністрації Байдена можливість ослаблення санкцій щодо білорусі. Про це повідомляє Telegram-канал «Досье Шпиона», який веде співробітник однієї зі спеціальних служб.

«Проливається світло на причини вбивства. Макей був уповноважений лукашенком для ведення переговорів зі США про можливе послаблення санкцій щодо республіки білорусь. Зокрема, Макей вів переговори з групою американських дипломатів про взаємовигідне співробітництво і пошук шляхів для врегулювання відносин між США і білоруссю.

Основною переговорною лінією, на яку спирався Макей, було невизнання ОБСЄ білорусі, як учасника війни в Україні. Він активно відстоював ідею відродження двосторонніх відносин між країнами за вказівкою олександра лукашенка.

Варто зауважити, що 2022 року влада білорусі випустила з в'язниці 25 осіб, які були звинувачені за статтею про організацію та підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок під час масових вуличних виступів проти офіційних підсумків президентських виборів 2020 року. Зокрема, одним із таких ув'язнених був кореспондент Радіо Свобода Олег Груздилович. Влада США публічно привітала цей крок. Судячи з усього, процес пошуку взаєморозуміння між країнами активно рухався, про що стало відомо спецслужбам рф".

Як повідомляє телеграм-канал, останній контакт Макея з американськими дипломатами відбувся за 5 днів до його смерті.

«Під час останніх переговорів сторони шукали способи послаблення санкцій щодо білорусі в питанні експорту добрив з республіки та імпорту медичного обладнання. Після того, як чиновникам рф стало відомо про подібні дії, санкціоновані президентом лукашенком, кампанія із втягування регулярних військ білорусі у війну в Україні значно посилилася.

Одним із маркерів цього руху є візит міністра оборони рф Сергія Шойгу для зустрічі з лукашенком і своїм візаві Віктором Хреніним. Йде десятий місяць, як рф намагається залучити до війни свого основного союзника — білорусь. Поки що це так і не вдалося".

Нагадаємо заяву лукашенка про те, що білоруські та російські військові готуються «як одне угруповання, як одна армія».



302

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram