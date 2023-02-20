Центр Києва несподівано закрили для транспорту: «підозрюють» таємний візит Байдена

У понеділок, 20 лютого, коли в Україні вшановують пам`ять Героїв Небесної Сотні, у центрі Києва через кортеж перекрили рух.

Відомо, що цього дня європейське турне має розпочати президент США Джо Байден. Як пише Рolitico, поїздка американського лідера до Польщі відбувається лише за кілька днів до першої річниці широкомасштабного вторгнення росії до України. На думку багатьох військових аналітиків, путін, який вельми схильних до символізму, може відзначити це демонстрацією сили. «Помічники досліджували спроби таємно переправити Байдена через кордон в Україну, але поїздку майже виключили. Президент є одним із останніх західних лідерів, який не здійснив подорож, яка вимагала б 10-годинної поїздки потягом або сміливого польоту. Але більшість помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена чи України не варта того», — зазначає видання.

Тим часом у мережу виклали рух кортежу центром столиці.

Як повідомляє Украина Online, 20 лютого до Києва прибула ізраїльска парламентська делегація. За словами посла Укрїни в Ізраїлі Євгена Корнійчука, також до столиці має прибути очільниця уряду Італії Джорджия Мелоні.

Нагадаємо, що раніше українські військові не виключали масованого удару по Україні на річницю вторгнення росії 24 лютого.

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