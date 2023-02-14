День святого Валентина: як зірки шоу-бізнесу вітають коханих зі святом

У День святого Валентина, який 14 лютого відзначають в багатьох країнах світу, українські зірки шоу-бізнесу також не забули привітати своїх коханих та зізналися в почуттях в соцмережах.

Продюсер та шоумен Потап ніжно звернувся до своєї дружини, співачки Насті Каменських, присвятивши їй зворушливі слова.

«Для мене кохання — це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю. Зі святом кохана», — написав Потап.

Настя відповіла йому в коментарях сердечками. А сама опублікувала допис, в якому пояснила, що для неї означає кохання.

«Любов — це велика рушійна сила, яка керує людьми та спонукає на неймовірні вчинки. Матір, що любить свою дитину, сини та доньки, що люблять Батьківщину, чоловіки та жінки окрилені почуттям кохання — це люди, що здатні змінити світ силою своїх почуттів. Бо почуття окриляють, дають сил та роблять нас незламними. Тому важливо зберігати їх у серці та маленьких дрібничках, що нас оточують», — написала Каменських.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував романтичне відео з коханою та зізнався, що дуже сумує в розлуці.

«Дякую, що ти зі мною. Сумую, попри кілометри. Мені з тобою пощастило! Ціную, моя дорога», — звернувся він до коханої, про яку воліє не розповідати на загал.

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя лаконічно провітав свою кохану дружину Олену та подякував їй за меленьких тополяток — двох синів та донечку, з якими співачка через війну виїхала до США.

«З Днем закоханих! Дякую за любов, сім"ю і трьох Тополяток. Кохаю», — написав Тарас.

Олена відповіла йому взаємним зізнанням у коханні та опублікувала кумедне фото з дня їхнього одруження.

«Кохаю тебе, Тополька! Дякую Творцю за тебе! Ну, ти все знаєш… І я знаю… І дітки… Ти воїн за правду і любов у всьому! Пишаємося тобою! І дякую тобі за все!», — ніжно звернулася до чоловіка Олена.

Телеведуча Катерина Осадча вважає, що День Валентина — це ще один привід сказати про свої почуття, висловити підтримку і відчути надійне плече поруч. Вона зізналася Юрію Горбунову в коханні та звернулася до українців зі словами підтримки.

«Українців випробовує з усіх боків і почуття не стали виключенням, цей рік кохання в родинах і парах проходило випробування нервами, стресом, відчаєм і втратами… Не в моїх силах загоїти всі рани в душі, але знайте, що наступить світлий день і цей день кохання знову буде, як раніше, без присмаку смутку… Думками з кожним з вас, хто не може бути поруч з коханими в цей день», — написала Катерина.

Актор Тарас Цимбалюк, який після розлучення знову закохався та не приховує свого щастя, вважає що обов’язкова треба бути закоханими. На його думку, почуття — це зброя, яка окрилює та дає сили, робить нас щасливими, попри все.

«Обов'язково будьте закоханими! Почуття — зброя! Бережіть і примножуйте любов: вона переможе будь що! Цей день важливий! Хай він існує тільки заради того, щоб зупинитись на мить і вкотре подумати про людину, яка робить тебе щасливішим! Я точно знаю: без кохання — життя неповноцінне! І нічого у цьому світі не замінить справжніх емоцій…», — написав Тарас і закликав цінувати кожну хвилину, проведену з коханими.

«ФАКТИ» підготували добірку романтичних листівок та привітань до Дня закоханих.

Також можна пригостити коханих смачним салатом з гранатом у вигляді серця.

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