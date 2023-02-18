«Це так важливо»: співак Юлік написав пісню на основі листа військового

Війна вплинула на творчість кожного українського артиста. Так, днями популярна співачка Оля Полякова представила ліричну композицію «Танцюю, як в останній раз». А український співак Юлік презентував пісню «Пригорну», основою для якої став лист військового. Прочитавши його, артист написав слова та музику.

«День закоханих, мабуть, чи не найромантичніше свято для людей, які вміють любити серцем. Нещодавно, у Facebook я прочитав листа, який написав військовослужбовець ЗСУ. Саме у ньому я побачив нову пісню. Дослівно не пригадаю, але скажу що ключові слова „Так хочу тебе обійняти“ допомогли створенню моєї пісні», — розповів Юлік у Facebook.

В цілях безпеки артист не став розголошувати імені військового. Юлік переконаний: чим швидше пісня стане популярною — тим швидше співавтор зможе почути її.

Рядки пісні «Пригорну» співак підкріпив відеокліпом, відзнятим на телефон. Під час благодійного концерту у Греції йому вдалось виділити 2 години на зйомку.

«Хочу, щоб кожна людина завжди мала кого пригорнути та обійняти! Це так важливо відчувати підтримку близької для тебе людини. Вірю, що кожен невдовзі пригорне свою половинку і розлука ніколи, підкреслю, ніколи не стане на вашому шляху. Думки матеріалізуються, тому загадаймо усі одне бажання — спочатку перемога, а далі — найпалкіші обійми!» — додає артист.

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