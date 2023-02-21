Легенда «Шахтаря» увійшов до топ-десятки світового рейтингу (відео)

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила рейтинг найрезультативніших захисників у XXI столітті. Втішно, що до чільної десятки (8-е місце) потрапив легенда «Шахтаря», нинішній директор клубу з футболу Даріо Срна, який 79 разів вразив ворота суперників (8 голів у футболці «Хайдука», 49 — у складі гірників та 22 — за збірну Хорватії). Нагадаємо, що у 2018 році хорват був дискваліфікований на 17 місяців за допінг.

Відео всіх голів Даріо Срни за «Шахтар»

Прогнозовано поза конкуренцією виявився захисник «ПСЖ» та ексгравець збірної Іспанії Серхіо Рамос, який з 2002 року забив на найвищому рівні (у складі «Реала» він виграв 22 трофеї!) 130 голів. Друге місце зі 104 м'ячами посів японець Маркус Туліо Танака, а на третьому розташувався гравець збірної Марокко Абдерахман Хачуд.

Зазначимо, що цілих 124 голи набив у ворота суперників ексгравець «Реала», легендарний Роберто Карлос, але 63 з них бразилець забив у минулому столітті, а тому посів у рейтингу лише 30-й рядок.

Додамо, що скандальний ексзахисник «Барселони» Дані Алвес, який перебуває за ґратами за звинуваченням у зґвалтуванні, з 74 точними ударами розташувався на 12-й позиції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Валерій Лобановський включений до списку найкращих тренерів в історії футболу.

Фото ФК «Шахтар»

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