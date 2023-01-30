«Я нічого не боюся» Дані Алвес ділить камеру з ексохоронцем Роналдіньо та грає у в'язниці в футбол (фото)

Чемпіон світу та олімпійський чемпіон з футболу у складі збірної Бразилії Дані Алвес, який потрапив у гучний секс-скандал і поміщений у в'язницю за звинуваченням у зґвалтуванні, дав перший коментар з-за ґрат, повідомляє Marca.

«Я пішов з дому, коли мені ледве виповнилося 15 років. Я пройшов через дуже важкі та заплутані ситуації у своєму житті. Цей арешт — лише одна з них. Я нічого не боюся», — наводить видання посилання футболіста журналістам з в'язниці, яке передала його родина.

Повідомляється, що Дані Алвес сидить у в'язниці за 40 км від Барселони. Легенда футболу ділить камеру площею близько шести квадратних метрів з іншим ув'язненим, якого також звинувачують у сексуальних злочинах. До речі, прізвище співкамерника бразильця — Коутіньо, він колишній охоронець володаря «Золотого м'яча» Роналдіньо.

У ексфутболіста «Барселони» Дани Алвеса у в'язниці немає жодних привілеїв. Він живе як звичайний ув'язнений — о 8:00 підйом, о 22:00 — відбій. За інформацією джерела, футболіст-мільйонер придбав кілька предметів першої необхідності: чотири банки тунця, чотири йогурти, пляшку шампуню, дезодорант та кілька енергетичних напоїв. Поведінку бразильця називають зразковою.

Більше того, 39-річний Дані Алвес уже навіть зіграв у в'язниці в футбол. Зрозуміло, ажіотаж був неабиякий, оскільки ув'язнені хотіли подивитися на гру багаторазового переможця Ліги чемпіонів та найтитулованішого футболіста світу.

Нагадаємо, що бразилець найняв дорогого адвоката — Крістобаля Мартелла, який свого часу представляв інтереси аргентинського нападника Ліонеля Мессі, сім'ї ексзахисника «Барселони» Карлеса Пуйоля, експрезидента «Барселони» Хосепа Луїса Нуньєса, а також у справі самого клубу про перехід Неймара до «ПСЖ». Один з найкращих юристів Іспанії вже заявив, що Дані Алвес зізнався, що займався сексом з тією дівчиною в нічному клубі, але заперечує, що це було зґвалтування. А свої свідчення футболіст кілька разів змінював, оскільки хотів приховати факт зради від своєї дружини — іспанської моделі Джоани Санс.

Як би там не було, дружина Дані Алвеса, котра поховала нещодавно матір, вже перестала підтримувати чоловіка. Принаймні вона вилучила з Instagram усі спільні фото, а також будь-які згадки про Дані. Почищені були навіть весільні фотографії (спільних дітей у пари немає).

Дані Алвес з дружиною

Як відомо, Дані Алвеса звинувачують у зґвалтуванні 23-річної дівчини 30 грудня в одному з нічних клубів Барселони. Постраждала стверджує, що бразилець спочатку образив та вдарив її, а потім зґвалтував. Футболісту загрожує від 4 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що за свою яскраву кар'єру колишній футболіст «Севільї», «Барселони», «Ювентуса», «ПСЖ» та «Сан-Паулу» Дані Алвес завоював 46 (!) титулів (у Ліонеля Мессі — 42 трофеї). У футболці збірної Бразилії захисник провів 126 поєдинків та забив 8 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що іспанська поліція знайшла докази провини Дані Алвеса.

Фото marca.com, Instagram

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