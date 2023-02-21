«Мирний план товариша Сі»: відомий публіцист припустив, що запропонує керівник Китаю для того, щоб зупинити війну

До річниці початку повномасштабної війни керівництво Китаю має намір подати мирний план для України та росії.

У китайському мирному плані, як видно з двох тез, проговорених китайським дипломатом Ван І в Мюнхені, будуть міститись певні поступки у бік росії, від яких Україна категорично відмовиться.

Про це «24 каналу» сказав російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський.



Піонтковський зазначив, що Китай протягом усієї повномасштабної війни підкреслював, що він підтримує територіальну цілісність України.

Водночас експерт вважає, що слова китайського дипломата про «законні стурбованості всіх держав про свою безпеку» натякали на росію, а саме російську стурбованість через розширення НАТО.

Піонтковський вважає, що Китай напередодні річниці повномасштабного вторгнення може запропонувати повернутись до кордонів 1991 року. росія виходить з території України, тоді як Україна декларує свій нейтральний статус та відмову від НАТО.

Експерт упевнений, що Україна категорично відмовиться від цього плану. За його словами, абсурдним буде відмовитись від свого суверенітету та можливості вибору альянсів після всього, що пройшла Україна.

Піонтковський припустив, що китайці розуміють ймовірну відповідь України. Однак позитив цієї пропозиції у тому, що вона надаватиме вирішальний вплив на свідомість російської верхівки та «глибинного» народу.

«Якщо китайські товариші обговорюють ідею виведення окупаційного війська, нехай навіть з приємними для Москви обмеженнями, це стане величезним ударом особисто по путіну», — наголосив опозиціонер.

Нагадаємо, дипломат Ван І заявив, що Китай не підтримує війну в Україні: «Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не бажаємо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти тому, щоб знайти мир. Ми на стороні миру та діалогу».

Як повідомляли «ФАКТИ», генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, заявив, що росія не повинна перемогти у війні ще й тому, що перемога росії заохотить Китай до нападу. Наразі Китай декларує мирні цілі, але уважно стежить за ціною, яку москва платить за свою агресію.

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