Шмигаль зробив важливу заяву по доплатам пенсіонерам у віці 70, 80 та 85 років

У 2023 році, незважаючи на воєнний стан та активні бойові дії, програму «вікових» доплат пенсіонерам 70+, 75+ та 80+ буде продовжено.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Для пенсіонерів 75−80 років — це доплата 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70−75 років така доплата становить 300 грн.

Пенсіонери ж віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн.

«Цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн. Незважаючи на війну, ми знаходимо можливість підвищувати виплати, допомагати та підтримувати», — підсумував Денис Шмигаль.



Крім того, глава уряду підтвердив, що на українців чекає запланований перерахунок пенсій у березні. Пенсійні виплати перерахують у середньому на 20%, тобто середня доплата становитиме від 400 до 800 гривень.

За словами Шмигаля, під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені у законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«За дорученням Президента України ми провадимо індексацію пенсій, незважаючи на те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою. Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього більше потребує. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців», — наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, хто з українців у березі отримуватиме пенсію у щонайменше 4395 грн та доплати у розмірі 523 грн.

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