Залишилися без грошей: у ПФУ розповіли, чому не всім пенсіонерам доплачують до пенсії вікову доплату

Як відомо, в Україні пенсіонерам має нараховуватись доплата за вік. Йдеться про людей похилого віку 70+, 75+, 80+.

Але попри це, такі доплати виплачують не всім пенсіонерам, які досягли певного віку.

84-річний мешканець Вінницької області, який отримує пенсію у розмірі 12 тисяч гривень, скаржиться, що не отримує доплати за вік у розмірі 579 грн, пише «НаПенсії» .

Якщо розмір пенсії перевищує 10 340 гривень, то вікова надбавка не виплачується, пояснюють юристи.

Вони зазначають, що у постанові Кабміну чітко сказано, хто має право на цю вікову надбавку.

Доплату у розмірі 579 грн (спочатку було 500 грн, але після індексації пенсій у березні 2022 року сума збільшилася до 579 грн) встановлюють, якщо розмір пенсії (з надбавками та підвищеннями) не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка обліковується для обчислення пенсії за 2020 рік, тобто це 10 340 грн.

Тому чоловіку, у якого пенсія 12 тисяч грн, надбавка у 579 грн не має нараховуватись згідно з законодавством.

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